Di Maria saluta il Benfica: “Questa è stata la mia ultima partita”

A due anni dal suo ritorno a Lisbona, Angel Di Maria si prepara a salutare per la seconda volta il Benfica , club che gli ha consentito di imporsi nel calcio europeo e di richiamare le attenzioni del Real Madrid nel lontano 2010. Il Fideo ha chiuso il suo campionato con uno scialbo pareggio contro il Braga , non riuscendo a centrare il sorpasso sullo Sporting , laureatosi campione di Portogallo . Dopo aver messo a referto 87 presenze, 32 gol e 25 assist in queste ultime due stagioni, il 37enne ex Juve ha salutato i suoi tifosi sui social, a pochi giorni dalla finale della coppa nazionale.

Di Maria saluta il Benfica: "È stata la mia ultima partita di campionato con questa maglia"

Questo il messaggio pubblicato da Angel Di Maria sul suo account Instagram ufficiale, a margine dell'1-1 tra Braga e Benfica: "Non è stato il risultato finale che volevamo per il campionato. Abbiamo lavorato duramente per raggiungere il nostro obiettivo. Fa molto male finire così dopo un anno così lungo. È stata la mia ultima partita di campionato con questa maglia - ha annunciato il talento argentino - e sono orgoglioso di averla potuta indossare di nuovo. Domenica c'è ancora una finale - ha poi aggiunto - e andremo lì con tutta la nostra voglia e gioia di vincerla. Insieme come sempre. Grazie per il vostro sostegno ai tifosi del Benfica".