Caos Portogallo, decisione clamorosa del Benfica: stadio non disponibile per la nazionale

Ancora polemiche in Portogallo dopo la conclusione del campionato e, soprattutto, la finale di coppa nazionale, che ha visto trionfare ancora una volta lo Sporting . Doppiamente beffato il Benfica , che non ha certo gradito l'arbitraggio nel corso dell'ultimo atto della Taça de Portugal. Le aquile, in segno di protesta nei confronti della Federazione, hanno annunciato ieri che non saranno disponibili "a ospitare le partite della Nazionale finché la verità sportiva non prevarrà nelle competizioni nazionali ". Chiaro il riferimento al maxi recupero che ha consentito allo Sporting di trovare il gol del pari con Gyokeres al 100' della finale di coppa, prima del definitivo 3-1 maturato ai tempi supplementari.

Caos Portogallo, cosa rischia il Benfica se non ospita al Da Luz la nazionale di Cristiano Ronaldo

Ha del clamoroso la decisione a cui starebbe pensando il Benfica in vista delle partite valide per le qualificazioni al Mondiale del 2026, a cui il Portogallo parteciperà a partire dal prossimo settembre. Mercoledì 4 giugno, invece, è in programma la semifinale di Nations League contro la Germania. Ma cosa rischia il Benfica qualora non ospitasse al "Da Luz" la nazionale guidata dall'eterno Cristiano Ronaldo? L'articolo 72 del regolamento disciplinare della Federazione stabilisce che "qualsiasi club che rifiuti ingiustificatamente di fornire alla FPF un impianto sportivo in cui gareggia come squadra di casa, per partite della nazionale o partite programmate dalla FPF come impianto sportivo neutrale, sarà soggetto a un divieto da 1 a 3 mesi di giocare nel suo impianto sportivo e a una multa cumulativa compresa tra 10 e 20 UC".