Mourinho vicino al Benfica: tutti i dettagli

José Mourinho si prepara a diventare il nuovo allenatore del Benfica . A pochi giorni dall'addio al Fenerbahce , lo Special One è già pronto ad accomodarsi su un'altra prestigiosa panchina del calcio europeo. È lui il prescelto per il dopo Bruno Lage , esonerato all'indomani della sconfitta interna con il Qarabag all'esordio in Champions League .

Mourinho nuovo allenatore del Benfica: accordo vicino

Contatti continui nelle ultime ore tra Rui Costa e José Mourinho. L'ex manager dell'Inter ha aperto alla possibilità di tornare a Lisbona, sponda Benfica, a 25 anni dall'ultima volta, quando guidò le aquile portoghesi dal settembre al dicembre 2000. Mou ritroverebbe in Portogallo anche Mário Branco, l'attuale direttore generale del club, con cui ha lavorato proprio al Fenerbahce. La dirigenza del Benfica spinge per chiudere l'accordo già nella giornata di oggi, per avere in panchina Mourinho sabato prossimo contro l'AVS a Vila das Aves. Intesa vicina.