Benfica, Mourinho si presenta: "Fenerbahce? Un errore. Qui torno al mio livello"

Dopo la fine dell'esperienza sulla panchina del Fenerbahce, José Mourinho riparte dal Portogallo : è ufficialmente il nuovo allenatore del Benfica . L'ex Inter e Roma sarà il sostituto di Bruno Lage, esonerato dopo la sconfitta casalinga in rimonta in Champions League contro il Qarabag. Insieme al presidente del Benfica Rui Costa , l'allenatore si è presentato in conferenza stampa: "Ho così tante emozioni, ma credo che l'esperienza mi aiuti a controllarle. Voglio ringraziarvi per la fiducia. Devo essere in grado di mettere da parte tutte queste emozioni e guardare al Benfica e al mio lavoro. Sono l'allenatore di uno dei club più grandi del mondo. Voglio concentrarmi e focalizzarmi su questa missione, concentrandomi su qualcosa di veramente entusiasmante. Vivrò per il Benfica, per la mia missione". Poi parlando della sua ultima esperienza aggiunge: " Ho fatto un errore andando al Fenerbahçe . Non era il mio livello culturale, non era il mio livello calcistico . Ovviamente, ho dato tutto fino all'ultimo giorno. Ovviamente, ho dovuto piangere, come sta facendo ora Bruno [Lage, ndr], perché a nessuno piace andarsene, ma allenare il Benfica è tornare al mio livello ".

Benfica, la presentazione di Mourinho: "Deciderò io quando mi ritirerò"

Per Mourinho si tratta di un ritorno. Infatti il suo debutto da primo allenatore è avvenuto proprio sulla panchina del benfica nel 2000: "Sono passati 25 anni, ma non sono qui per celebrare la mia carriera. Sono stati 25 anni in cui ho avuto l'opportunità di lavorare per i club più grandi del mondo. La prima e oggi sono due fasi completamente diverse, non solo nella mia carriera. Ero all'inizio, oggi sono in un momento di grande maturità, e posso dire che se qualcuno si aspetta che io concluda la mia carriera tra quattro o cinque anni, si sbaglia. Sarò io a decidere quando la concluderò. Ciò che è cambiato è che oggi ho più fame di quanta ne avessi 25 anni fa". A Lisbona si è presentato un Mourinho diverso rispetto a quello cui aveva abituato negli anni della sua carriera: "Come persona mi sono trasformato in meglio. Sono più altruista, meno egocentrico, penso al bene che posso fare per gli altri. Non sono io la cosa importante: il Benfica è importante, i tifosi sono importanti. Mi identifico con coloro che vogliono vincere e si sentono parte del sacrificio. Noi, allenatori e giocatori, siamo privilegiati, ma in 90 minuti rappresentiamo tutte queste persone. È con questo sentimento che sono sempre sceso in campo".