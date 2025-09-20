Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Mourinho, debutto vincente con il Benfica: tris all'AVS con i gol di Sudakov, Pavlidis e Ivanovic

Esordio da tre punti per lo Special One, subentrato a Bruno Lage, nella gara valida per la sesta giornata della Liga Portugal
2 min

Subito una vittoria. Inizia con un sucesso netto l'avventura di José Mourinho sulla panchina del Benfica: 3-0 in trasferta contro l'AVS fanalino di coda del campionato. Arrivato in settimana al posto dell'esonerato Bruno Lage, lo Special One ha conquistato i tre punti nella gara valida per la sesta giornata della Liga Portugal.

Benfica a -5 dal Porto capolista (con una partita in più)

Parita senza storia, decisa a cavallo tra la fine del primo tempo e l'inizio della ripresa: sblocca Sudakov, raddoppia Pavlidis su rigore, cala il tris Ivanovic. Le Aquile salgono a quota 13 punti in classifica, a -5 dal Porto capolista che, però, ha giocato una partita in più. Martedì 23 settembre il debutto casalingo: all'Estádio da Luz è atteso il Rio Ave, terzultimo in classifica insieme all'Estrela Amadora, superato con il finale di 3-0 proprio dal Porto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

