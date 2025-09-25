Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Benfica, la dedica dei tifosi a Mourinho lascia senza parole: il pazzesco murale dedicato allo Special One

Dopo la Vespa di Testaccio, arriva l'opera a cura dell'artista João Cavalheiro, meglio noto come Styler: un disegno nato nel quartiere di Rinchoa, alle porte di Lisbona
Benfica, la dedica dei tifosi a Mourinho lascia senza parole: il pazzesco murale dedicato allo Special One
Dalla Vespa di Testaccio all'aquila del Benfica. José Mourinho torna ad essere protagonista di un murale, a pochi giorni dal suo ritorno sulla panchina della squadra portoghese. Stavolta, l'omaggio è dell'artista João Cavalheiro, meglio noto come Styler. Tifosi in delirio, con la foto del disegno già virale sul web.

Mourinho, il pazzesco murale per il ritorno al Benfica dello Special One

Dall'iconica Vespa "Special One" targata Harry Greb a Testaccio, ai tempi della Roma, all'opera realizzata da Styler a Rinchoa, quartiere che sorge ai piedi dei monti Sintra, alle porte di Lisbona. Rinchoa. Il volto di Mourinho in primo piano, affiancato dall'aquila del Benfica, con lo stadio da Luz sullo sfondo. A completare il tutto, una riproduzione dell'autografo di Mourinho, a due passi dallo sguardo deciso dello Special One. E ora, a 25 anni dall'ultima volta, il tecnico portoghese è pronto a lasciare nuovamente il segno sulla panchina biancorossa, in patria e in Champions League.

 

 

