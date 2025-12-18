Mourinho festeggia le 750 vittorie: "La più importante è la prossima"

José Mourinho ancora protagonista. Contro il Farense, lo Special One ha scritto una nuova meravigliosa pagina di storia, conquistando la vittoria numero 750 in carriera. Può esultare il Benfica, che vince 2-0 in trasferta e consolida così il terzo posto in classifica, tenendo il passo di Sporting e Porto. Una serata indimenticabile per l'ex allenatore di Roma e Inter, tra i più vincenti del calcio europeo: per il manager portoghese, alla seconda esperienza alla guida delle Aquile, 12 successi, 4 pareggi e appena 3 sconfitte in 19 partite, con una media punti pari a 2,11.