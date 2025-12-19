Il Benfica di Mourinho dopo la vittoria dello Sporting in Coppa: "Altro episodio scandaloso, è già tutto deciso"

Il Benfica di José Mourinho non ci sta . Veleni e polemiche dopo la vittoria conquistata dallo Sporting Lisbona in Coppa di Portogallo contro il Santa Clara, solo dopo i tempi supplementari. A far infuriare il club dello Special One è stato l'episodio che ha consentito ai rivali biancoverdi di andare all'extra-time: un calcio di rigore concesso dopo 12 minuti di revisione , per un presunto atterramento all'interno dell'area di rigore dei padroni di casa. Poi, il gol di Suarez dal dischetto al quindicesimo minuto di recupero della ripresa, prima della rete del match winner Ioannidis. Il Santa Clara ha chiuso persino in dieci uomini, con due espulsioni anche per due componenti della panchina.

Benfica, comunicato durissimo dopo la vittoria dello Sporting in Coppa: "Altro episodio scandaloso"

Così sui social il Benfica di José Mourinho, che ha fatto registrare uno sfogo durissimo attraverso una nota ufficiale: "Un altro episodio scandaloso - si legge nel comunicato -. Quanto accaduto in questa partita di Coppa di Portogallo alle Azzorre è imperdonabile e inaccettabile per la credibilità del calcio portoghese. Dodici minuti per trovare un rigore a favore della stessa squadra di sempre, ogni volta. Nello stesso stadio dove l'anno scorso un rigore netto e lampante contro lo Sporting non ha nemmeno meritato l'attenzione del VAR, e dove, quest'anno, hanno vinto con un calcio d'angolo fantasma. Fenomeni che accadono sempre quando lo Sporting non vince. Qualcuno deve essere ritenuto responsabile per questo discredito totale che sta rovinando il calcio portoghese. Questa densità nel calendario è inutile se le competizioni vengono decise prima ancora di iniziare".