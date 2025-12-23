Mourinho, battibecco con il giornalista in sala stampa: la frase diventa subito virale
LISBONA (PORTOGALLO) - Prezioso successo del Benfica di José Mourinho nel posticipo della 15esima giornata di Liga Portugal. Le 'Aquile' di Lisbona piegano 1-0 il Famalicao (decisivo il calcio di rigore trasformato da Pavlidis al 34' del primo tempo) e salgono al secondo posto a quota 35 punti, a pari merito con i 'cugini' dello Sporting (che hanno però una gara da recuperare) e a -8 dal Porto capolista di Farioli. A tenere banco però, allo stadio 'Da Luz', è l'infuocato post-partita con lo Special One letteralmente scatenato in conferenza stampa.
Mourinho: "Siamo stati compatti"
"Non è stata una vittoria bellissima, ma è una vittoria normale e giusta. In partite simili, in casa, abbiamo perso punti", sottolinea Mou in conferenza stampa. "Oggi la squadra ha saputo essere compatta, controllare la gara e vincere. Non siamo riusciti a giocare con il ritmo e l’intensità delle ultime settimane. Abbiamo sofferto nella prima fase di pressione, concedendo qualcosa a un avversario di qualità, ma poi siamo stati molto forti in difesa". Un'analisi della partita lucida, una apparente quiete quella dell'ex Inter e Roma che precede la tempesta in arrivo.
Mourinho show in conferenza stampa, il battibecco con il giornalista è virale
A quel punto Mou comincia a scaldarsi e sale in cattedra con il suo proverbiale aplomb: "Qui abbiamo battuto 2-0 i campioni d'Italia (netto 2-0 al Napoli di Conte in Champions League, ndr), ma ovviamente a questo non è stato dato il peso che meritava", tuona l'allenatore del Benfica. "Non abbiamo Mbappé, Vinícius o Yamal. Siamo una squadra: lavoriamo come squadra e cresciamo come squadra. Quando non puoi giocare una partita brillante, puoi comunque vincere". Poi lo Special One perde definitivamente le staffe: "La notizia che hai scritto sulle mie lamentele per il mancato rinvio del match di Coppa con il Porto è falsa", afferma Mou riferendosi a un giornalista portoghese presente in sala stampa. Lo Special One rincara poi la dose con una battuta delle sue, diventata presto virale: "Per questo sei in punizione e non rispondo. Polemiche arbitrali? Su certe situazioni è stato detto già tutto, c’è un’unanimità che normalmente non esiste. Perché dovrei parlare?".
LISBONA (PORTOGALLO) - Prezioso successo del Benfica di José Mourinho nel posticipo della 15esima giornata di Liga Portugal. Le 'Aquile' di Lisbona piegano 1-0 il Famalicao (decisivo il calcio di rigore trasformato da Pavlidis al 34' del primo tempo) e salgono al secondo posto a quota 35 punti, a pari merito con i 'cugini' dello Sporting (che hanno però una gara da recuperare) e a -8 dal Porto capolista di Farioli. A tenere banco però, allo stadio 'Da Luz', è l'infuocato post-partita con lo Special One letteralmente scatenato in conferenza stampa.
Mourinho: "Siamo stati compatti"
"Non è stata una vittoria bellissima, ma è una vittoria normale e giusta. In partite simili, in casa, abbiamo perso punti", sottolinea Mou in conferenza stampa. "Oggi la squadra ha saputo essere compatta, controllare la gara e vincere. Non siamo riusciti a giocare con il ritmo e l’intensità delle ultime settimane. Abbiamo sofferto nella prima fase di pressione, concedendo qualcosa a un avversario di qualità, ma poi siamo stati molto forti in difesa". Un'analisi della partita lucida, una apparente quiete quella dell'ex Inter e Roma che precede la tempesta in arrivo.