Corriere dello Sport.it
martedì 23 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Mourinho, battibecco con il giornalista in sala stampa: la frase diventa subito virale

Il Benfica piega il Famalicao in campionato ma la vittoria passa in secondo piano: a far discutere è l'infuocato post-partita dello stadio 'Da Luz' con il solito José in grande spolvero. Cosa è successo

LISBONA (PORTOGALLO) - Prezioso successo del Benfica di José Mourinho nel posticipo della 15esima giornata di Liga Portugal. Le 'Aquile' di Lisbona piegano 1-0 il Famalicao (decisivo il calcio di rigore trasformato da Pavlidis al 34' del primo tempo) e salgono al secondo posto a quota 35 punti, a pari merito con i 'cugini' dello Sporting (che hanno però una gara da recuperare) e a -8 dal Porto capolista di Farioli. A tenere banco però, allo stadio 'Da Luz', è l'infuocato post-partita con lo Special One letteralmente scatenato in conferenza stampa

Mourinho: "Siamo stati compatti"

"Non è stata una vittoria bellissima, ma è una vittoria normale e giusta. In partite simili, in casa, abbiamo perso punti", sottolinea Mou in conferenza stampa. "Oggi la squadra ha saputo essere compatta, controllare la gara e vincere. Non siamo riusciti a giocare con il ritmo e l’intensità delle ultime settimane. Abbiamo sofferto nella prima fase di pressione, concedendo qualcosa a un avversario di qualità, ma poi siamo stati molto forti in difesa". Un'analisi della partita lucida, una apparente quiete quella dell'ex Inter e Roma che precede la tempesta in arrivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga Portugal

Mourinho show in conferenza stampa, il battibecco con il giornalista è virale

A quel punto Mou comincia a scaldarsi e sale in cattedra con il suo proverbiale aplomb: "Qui abbiamo battuto 2-0 i campioni d'Italia (netto 2-0 al Napoli di Conte in Champions League, ndr), ma ovviamente a questo non è stato dato il peso che meritava", tuona l'allenatore del Benfica. "Non abbiamo Mbappé, Vinícius o Yamal. Siamo una squadra: lavoriamo come squadra e cresciamo come squadra. Quando non puoi giocare una partita brillante, puoi comunque vincere". Poi lo Special One perde definitivamente le staffe: "La notizia che hai scritto sulle mie lamentele per il mancato rinvio del match di Coppa con il Porto è falsa", afferma Mou riferendosi a un giornalista portoghese presente in sala stampa. Lo Special One rincara poi la dose con una battuta delle sue, diventata presto virale: "Per questo sei in punizione e non rispondo. Polemiche arbitrali? Su certe situazioni è stato detto già tutto, c’è un’unanimità che normalmente non esiste. Perché dovrei parlare?".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga Portugal

LISBONA (PORTOGALLO) - Prezioso successo del Benfica di José Mourinho nel posticipo della 15esima giornata di Liga Portugal. Le 'Aquile' di Lisbona piegano 1-0 il Famalicao (decisivo il calcio di rigore trasformato da Pavlidis al 34' del primo tempo) e salgono al secondo posto a quota 35 punti, a pari merito con i 'cugini' dello Sporting (che hanno però una gara da recuperare) e a -8 dal Porto capolista di Farioli. A tenere banco però, allo stadio 'Da Luz', è l'infuocato post-partita con lo Special One letteralmente scatenato in conferenza stampa

Mourinho: "Siamo stati compatti"

"Non è stata una vittoria bellissima, ma è una vittoria normale e giusta. In partite simili, in casa, abbiamo perso punti", sottolinea Mou in conferenza stampa. "Oggi la squadra ha saputo essere compatta, controllare la gara e vincere. Non siamo riusciti a giocare con il ritmo e l’intensità delle ultime settimane. Abbiamo sofferto nella prima fase di pressione, concedendo qualcosa a un avversario di qualità, ma poi siamo stati molto forti in difesa". Un'analisi della partita lucida, una apparente quiete quella dell'ex Inter e Roma che precede la tempesta in arrivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga Portugal

Da non perdere

Mou durissimo: "Altro episodio scandaloso"Mourinho festeggia le 750 vittorie
1
Mourinho, battibecco con il giornalista in sala stampa: la frase diventa subito virale
2
Mourinho show in conferenza stampa, il battibecco con il giornalista è virale

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS