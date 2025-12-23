Mourinho, battibecco con il giornalista in sala stampa: la frase diventa subito virale

Mourinho show in conferenza stampa, il battibecco con il giornalista è virale

A quel punto Mou comincia a scaldarsi e sale in cattedra con il suo proverbiale aplomb: "Qui abbiamo battuto 2-0 i campioni d'Italia (netto 2-0 al Napoli di Conte in Champions League, ndr), ma ovviamente a questo non è stato dato il peso che meritava", tuona l'allenatore del Benfica. "Non abbiamo Mbappé, Vinícius o Yamal. Siamo una squadra: lavoriamo come squadra e cresciamo come squadra. Quando non puoi giocare una partita brillante, puoi comunque vincere". Poi lo Special One perde definitivamente le staffe: "La notizia che hai scritto sulle mie lamentele per il mancato rinvio del match di Coppa con il Porto è falsa", afferma Mou riferendosi a un giornalista portoghese presente in sala stampa. Lo Special One rincara poi la dose con una battuta delle sue, diventata presto virale: "Per questo sei in punizione e non rispondo. Polemiche arbitrali? Su certe situazioni è stato detto già tutto, c’è un’unanimità che normalmente non esiste. Perché dovrei parlare?".