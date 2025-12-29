Mourinho show dopo il 2-2 tra Braga e Benfica: "Non abbiamo pareggiato, abbiamo vinto!"
BRAGA (PORTOGALLO) - Rallenta ancora il Benfica di José Mourinho. Le 'Aquile' di Lisbona non vanno oltre il 2-2 con lo Sporting Braga nel match dell'Estadio Municipal, valido per la 16esima giornata di Liga Portugal. Un risultato deludente, che allontana i biancorossi dalla vetta: il Porto di Farioli giocherà stasera (lunedì 29 dicembre) tra le mura amiche del 'Do Dragao' contro l'AFS ultimo in classifica e, in caso di successo, potrebbe volare a quota 46, a +10 su Pavlidis e compagni. Il pareggio di Braga ha inoltre alimentato, ancora una volta, feroci polemiche per il gol annullato agli ospiti nel finale di gara. Il video della rete è stato pubblicato sui canali social del Benfica, con l'ironica didascalia "il gol della vittoria del Benfica sul Braga". Una non vittoria sul campo, 'celebrata' però con il solito sarcasmo anche da Mou nell'intervista del dopo partita.
Mourinho show nel post-partita di Braga: "Non abbiamo pareggiato, abbiamo vinto!"
Nella pancia dell'Estadio Municipal di Braga, l'ex allenatore di Inter e Roma sale in cattedra con il suo proverbiale aplomb sorprendendo il cronista della televisione portoghese che gli chiedeva del pareggio: "Penso che sia una grande vittoria", tuona Mourinho. "Nel secondo tempo c'è stato solo il Benfica, ribaltare il risultato e vincere qui 3-2 è un risultato fantastico per noi. I giocatori lo meritano per lo sforzo, con tutto il rispetto per il Braga che ci ha creato le difficoltà che noi aspettavamo". A quel punto il giornalista replica sottolineando lo stato d'animo di Mourinho che, secondo lui, è uscito dal match con la sensazione di aver meritato di vincere. Lo Special One però, con tono duro e infastidito, insiste ancora: "Abbiamo vinto 3-2. Il gol è pulito, abbiamo vinto, è una grande vittoria". "La verità è che alla fine della giornata la classifica darà solo un punto in più al Benfica", risponde con fermezza il cronista. Mourinho perde le staffe e non ci sta: prima ripete "abbiamo vinto" per quattro volte, poi se ne va con i nervi a fior di pelle. Il copione del tecnico portoghese non cambia nemmeno in conferenza stampa: "Abbiamo disputato un ottimo secondo tempo e abbiamo vinto 3-2. Ovviamente sapete che sto parlando ironicamente. Se non lo facessi, sarei pesantemente sanzionato. Il club farà una dichiarazione? Non lo so. Io alleno e basta. Non faccio valutazioni. Per me è stata una partita molto positiva, ma spesso le partite e i punti vengono decisi da questo tipo di decisioni, ed è quello che è successo".