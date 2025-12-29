Mourinho show nel post-partita di Braga: "Non abbiamo pareggiato, abbiamo vinto!"

Nella pancia dell'Estadio Municipal di Braga, l'ex allenatore di Inter e Roma sale in cattedra con il suo proverbiale aplomb sorprendendo il cronista della televisione portoghese che gli chiedeva del pareggio: "Penso che sia una grande vittoria", tuona Mourinho. "Nel secondo tempo c'è stato solo il Benfica, ribaltare il risultato e vincere qui 3-2 è un risultato fantastico per noi. I giocatori lo meritano per lo sforzo, con tutto il rispetto per il Braga che ci ha creato le difficoltà che noi aspettavamo". A quel punto il giornalista replica sottolineando lo stato d'animo di Mourinho che, secondo lui, è uscito dal match con la sensazione di aver meritato di vincere. Lo Special One però, con tono duro e infastidito, insiste ancora: "Abbiamo vinto 3-2. Il gol è pulito, abbiamo vinto, è una grande vittoria". "La verità è che alla fine della giornata la classifica darà solo un punto in più al Benfica", risponde con fermezza il cronista. Mourinho perde le staffe e non ci sta: prima ripete "abbiamo vinto" per quattro volte, poi se ne va con i nervi a fior di pelle. Il copione del tecnico portoghese non cambia nemmeno in conferenza stampa: "Abbiamo disputato un ottimo secondo tempo e abbiamo vinto 3-2. Ovviamente sapete che sto parlando ironicamente. Se non lo facessi, sarei pesantemente sanzionato. Il club farà una dichiarazione? Non lo so. Io alleno e basta. Non faccio valutazioni. Per me è stata una partita molto positiva, ma spesso le partite e i punti vengono decisi da questo tipo di decisioni, ed è quello che è successo".