José Mourinho su tutte le furie dopo l' eliminazione del Benfica in Coppa di Lega : Le 'Aquile' biancorosse crollano 3-1 in semifinale contro lo Sporting Braga , mancando l'appuntamento con la qualificazione all'atto conclusivo del torneo. Allo Special One non è infatti andato giù l' atteggiamento remissivo dei suoi, tanto che l'ex allenatore di Inter e Roma ha annunciato che la squadra andrà in ritiro sull'isola di Madeira per preparare il delicato big match di Coppa di Portogallo contro il Porto di Farioli . A far notizia però, come spesso accade, è il post-partita che vede ancora una volta protagonista lo Special One .

Mourinho durissimo con i giocatori del Benfica: "Non devono dormire quanto me"