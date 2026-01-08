Corriere dello Sport.it
giovedì 8 gennaio 2026
Mourinho durissimo con i giocatori del Benfica: "Devono riflettere tanto quanto me, andremo in ritiro"

Lo Special One attacca la sua squadra dopo l'eliminazione in Coppa di Lega: i dettagli
5 min
TagsMourinhoBenfica

José Mourinho su tutte le furie dopo l'eliminazione del Benfica in Coppa di Lega: Le 'Aquile' biancorosse crollano 3-1 in semifinale contro lo Sporting Braga, mancando l'appuntamento con la qualificazione all'atto conclusivo del torneo. Allo Special One non è infatti andato giù l'atteggiamento remissivo dei suoi, tanto che l'ex allenatore di Inter e Roma ha annunciato che la squadra andrà in ritiro sull'isola di Madeira per preparare il delicato big match di Coppa di Portogallo contro il Porto di Farioli. A far notizia però, come spesso accade, è il post-partita che vede ancora una volta protagonista lo Special One.

Mourinho durissimo con i giocatori del Benfica: "Non devono dormire quanto me"

"Non posso dire che il Braga meritasse di vincere. Devo dire che il Benfica meritava di perdere", tuona Mourinho in conferenza stampa. "La prestazione della mia squadra? Abbiamo avuto una pessima qualità nel nostro possesso palla, con palle perse incredibili, abbiamo concesso diversi contropiedi e preso un secondo gol inaccettabile". Poi lo Special One attacca senza mezzi termini i suoi giocatori: "C'è una cosa che auguro loro: ovvero che non dormano e che riflettano tanto quanto me. E poi, domani, potremo iniziare a parlare, cosa che non è accaduta nello spogliatoio. C'è stato solo un monologo, il mio, ma io preferisco il dialogo e non ho percepito nessuna apertura da parte loro. Discuteremo con i giocatori le differenze tra il primo e il secondo tempo e ci prepareremo al meglio per la partita contro il Porto. Mi rifiuto - conclude Mou - di credere che un giocatore del Benfica possa essere nervoso all'idea di giocare una semifinale di Coppa di Lega, altrimenti non è un giocatore del Benfica".

Tutte le news di Liga Portugal

