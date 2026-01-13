Mourinho non ci sta: la risposta alle critiche è durissima

Mourinho: "Sono arrivato fin qui con le mie gambe"

"Avere ex giocatori di 55 anni che mi contattano costantemente è una delle cose più belle della mia carriera", insiste Mourinho. "Sono arrivato dove sono arrivato essendo come sono e chi sono, la maggior parte dei miei giocatori mi vuole bene, e parlo di centinaia di giocatori. Io sono quello che sono, non cambierò e sarò così fino alla fine", chiosa il tecnico del Benfica. "Sono arrivato qui con le mie gambe. Come giocatori Ronaldo, Eusebio e Figo sono arrivati dove sono arrivati, come allenatore in Portogallo solo uno ce l'ha fatta", ha rivendicato Mou con orgoglio.