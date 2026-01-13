Corriere dello Sport.it
martedì 13 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Mourinho non ci sta: la risposta alle critiche è durissima

Le parole in conferenza stampa dello Special One alla vigilia del big match con il Porto: "Non accetto la mediocrità, resterò me stesso fino alla fine"
Mourinho Benfica

LISBONA (PORTOGALLO) - José Mourinho, come sempre, senza filtri. Alla vigilia del quarto di finale di Coppa di Portogallo, in programma domani (mercoledì 14 gennaio) tra il suo Benfica e il Porto di Farioli al 'Do Dragao', lo Special One, fortemente contestato in patria dopo la cocente eliminazione in Coppa di Lega con il Braga, si è difeso così,  senza mezzi termini: "Il mio dialogo con i giocatori? Funziona bene, non riesco a essere quello che voi volete che io sia. Né come uomo, né come allenatore. Non riesco a giocare male e dire che ho giocato bene, non riesco ad accettare la mediocrità, né dagli altri né da me stesso. Sono arrivato dove sono arrivato essendo Mourinho e sarò Mourinho fino alla fine".

Mourinho: "Non getto sabbia negli occhi delle persone"

"Ci si è dimenticati in fretta - tuona lo Special One - che il giorno prima avevo detto che tenevo molto a vincere la competizione, non per me, ma per i tifosi e per il fantastico gruppo di giocatori. E continuo a ripetere che è un gruppo, dal punto di vista umano, straordinario: io adoro questi ragazzi. Ora, però, non riesco a essere diverso, non riesco a fare quello che magari a voi piace. Non riesco a gettare sabbia negli occhi delle persone, non riesco a dire che la mia squadra ha giocato molto bene quando ha giocato male. Non ci riesco. Il rapporto che ho avuto in più di due decenni di calcio con i miei giocatori e i miei gruppi è una delle cose più belle della mia carriera".

Mourinho: "Sono arrivato fin qui con le mie gambe"

"Avere ex giocatori di 55 anni che mi contattano costantemente è una delle cose più belle della mia carriera", insiste Mourinho. "Sono arrivato dove sono arrivato essendo come sono e chi sono, la maggior parte dei miei giocatori mi vuole bene, e parlo di centinaia di giocatori. Io sono quello che sono, non cambierò e sarò così fino alla fine", chiosa il tecnico del Benfica. "Sono arrivato qui con le mie gambe. Come giocatori Ronaldo, Eusebio e Figo sono arrivati dove sono arrivati, come allenatore in Portogallo solo uno ce l'ha fatta", ha rivendicato Mou con orgoglio.

