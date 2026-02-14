Mourinho in ospedale prima della vittoria del Benfica sul Santa Clara: cosa è successo
Ieri mattina José Mourinho è stato visitato all'Hospital do Divino Espírito Santo, a Ponta Delgada, a causa di un'infezione a un orecchio che gli ha causato qualche fastidio. Lo Special One si è recato in ospedale prima della partita vinta con il finale di 2-1 in trasferta contro il Santa Clara (Primeira Liga, ventiduesima giornata), ma non è rimasto a lungo nel reparto dove è stato indirizzato: è stato medicato prima di tornare all'hotel dove alloggiava il Benfica.
Pavlidis e autogol di Paulo Victor: il Benfica di Mourinho si conferma imbattuto
Un piccolo fastidio che, come riportato da O Jogo, non ha impedito a Mourinho di guidare le Aquile, rimaste imbattute in Primeira Liga e al secondo successo consecutivo grazie al gol di Pavlidis, capocannoniere del campionato con 20 gol, e all'autogol di Paulo Victor nel primo tempo. Gli azzorriani, alla quinta sconfitta consecutiva, hanno ridotto lo svantaggio all'inizio del secondo tempo con Gonçalo Paciência.