Mourinho in ospedale prima della vittoria del Benfica sul Santa Clara: cosa è successo

Ieri mattina José Mourinho è stato visitato all'Hospital do Divino Espírito Santo, a Ponta Delgada, a causa di un'infezione a un orecchio che gli ha causato qualche fastidio. Lo Special One si è recato in ospedale prima della partita vinta con il finale di 2-1 in trasferta contro il Santa Clara (Primeira Liga, ventiduesima giornata), ma non è rimasto a lungo nel reparto dove è stato indirizzato: è stato medicato prima di tornare all'hotel dove alloggiava il Benfica.