Mourinho in panchina da squalificato: "Mia espulsione una commedia"

"La mia espulsione è una commedia e la punizione una tragicommedia". Così José Mourinho in conferenza stampa dopo la vittoria per 3-0 del Benfica contro il Vitória Guimarães: "I primi due gol sono arrivati ​​grazie al nostro pressing, su cui avevamo lavorato bene durante la settimana, ma a metà del primo tempo hanno schierato i loro giocatori in modo diverso e in quel frangente non li abbiamo pressati fino all'intervallo perché eravamo disorientati dalle dinamiche posizionali del Vitória. Nell'intervallo abbiamo analizzato le immagini del primo tempo, abbiamo definito meglio il nostro pressing e poi abbiamo ripreso il controllo. Il secondo gol ha chiuso la partita e poi, nella parte finale, con le gambe fresche che si spingevano in avanti, abbiamo ripreso a pressare alto e la partita avrebbe potuto finire con un risultato tremendamente ingiusto per il Vitória. Non hanno creato molti pericoli, ma ci hanno rubato palla, hanno preso l'iniziativa e sono riusciti a equilibrare la partita".