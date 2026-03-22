Mourinho in panchina da squalificato: "Mia espulsione una commedia"
"La mia espulsione è una commedia e la punizione una tragicommedia". Così José Mourinho in conferenza stampa dopo la vittoria per 3-0 del Benfica contro il Vitória Guimarães: "I primi due gol sono arrivati grazie al nostro pressing, su cui avevamo lavorato bene durante la settimana, ma a metà del primo tempo hanno schierato i loro giocatori in modo diverso e in quel frangente non li abbiamo pressati fino all'intervallo perché eravamo disorientati dalle dinamiche posizionali del Vitória. Nell'intervallo abbiamo analizzato le immagini del primo tempo, abbiamo definito meglio il nostro pressing e poi abbiamo ripreso il controllo. Il secondo gol ha chiuso la partita e poi, nella parte finale, con le gambe fresche che si spingevano in avanti, abbiamo ripreso a pressare alto e la partita avrebbe potuto finire con un risultato tremendamente ingiusto per il Vitória. Non hanno creato molti pericoli, ma ci hanno rubato palla, hanno preso l'iniziativa e sono riusciti a equilibrare la partita".
Mourinho e il ricordo di Silvino: "Vederlo sul maxischermo dello stadio mi ha ricordato che non c'è più"
Il ricordo di Silvino con Mourinho commosso fino alle lacrime: "È stato un ultimo mese pesante e difficile, ma il mio modo di lavorare non è mai stato messo in discussione. Non era con noi verso la fine, ma finché era con noi, la sua mentalità era simile alla mia: lavorare e andare avanti. Proprio ieri mia moglie mi ha detto che sembrava una bugia, ma è vero. Vedere Silvino sul maxischermo dello stadio mi ha ricordato che non c'è più. Finché ci saranno persone qui che lo amano, e ce ne sono tante, continuerà a vivere nei nostri cuori".
Mouurinho: "Espulsione con il Porto una commedia, squalifica una tragicommedia"
Mourinho sull'espulsione in Benfica-Porto: "Era fin troppo ovvio che le accuse che mi vengono mosse non sono vere. La punizione mi sorprende perché si basa su una menzogna. La giustizia, sia sportiva sia sociale, dovrebbe sempre basarsi sulla verità, e le immagini mostrano chiaramente che non ho calciato il pallone verso la panchina avversaria. L'ho calciato verso il pubblico, come ho fatto diverse volte qui. Ma questa volta hanno voluto interpretarlo in quel modo. Comunque non mi sento perseguitato. Non andare in panchina? Non perché io e il Benfica, pur avendo a volte divergenze di opinione, vogliamo credere nella giustizia. Probabilmente detengo quasi il record mondiale di espulsioni da allenatore, ma so quando sono giuste e quando sbagliano. E questa espulsione è una commedia, la squalifica è una tragicommedia. Non essere in panchina ad Arouca è stato ingiusto e non esserci stato oggi sarebbe una doppia ingiustizia. Perciò, oggi siamo andati in panchina senza problemi, e se in seguito dovesse arrivare un'altra squalifica dimostrerà che la verità non viene sempre messa sul tavolo".
Mourinho: "Non vorrei che lo Sporting vincesse la Champions League"
Lo Sporting Lisbona ai quarti di finale di Champions, il Porto e il Braga ai quarti di Europa League: "Se mi chiedi delle competizioni europee, sono contento per il calcio portoghese, ero contento per Rui Borges, che è stato duramente criticato dopo aver perso una partita a Bodo che, sì, avrebbe dovuto vincere, ma che ho perso anch'io lì e con un margine maggiore (6-1 con la Roma nel 2021). Le squadre portoghesi sono sempre in lizza per vincere l'Europa League, e il Porto e il Braga possono vincerla; la Champions League è più complicata. Non mi piacerebbe che lo Sporting diventasse campione d'Europa; l'ultimo in Portogallo l'ho vinto io".
"La mia espulsione è una commedia e la punizione una tragicommedia". Così José Mourinho in conferenza stampa dopo la vittoria per 3-0 del Benfica contro il Vitória Guimarães: "I primi due gol sono arrivati grazie al nostro pressing, su cui avevamo lavorato bene durante la settimana, ma a metà del primo tempo hanno schierato i loro giocatori in modo diverso e in quel frangente non li abbiamo pressati fino all'intervallo perché eravamo disorientati dalle dinamiche posizionali del Vitória. Nell'intervallo abbiamo analizzato le immagini del primo tempo, abbiamo definito meglio il nostro pressing e poi abbiamo ripreso il controllo. Il secondo gol ha chiuso la partita e poi, nella parte finale, con le gambe fresche che si spingevano in avanti, abbiamo ripreso a pressare alto e la partita avrebbe potuto finire con un risultato tremendamente ingiusto per il Vitória. Non hanno creato molti pericoli, ma ci hanno rubato palla, hanno preso l'iniziativa e sono riusciti a equilibrare la partita".