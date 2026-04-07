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martedì 7 aprile 2026
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Mourinho infuriato: "Non vorrei più in campo alcuni giocatori, mancano terribilmente di carattere"

Tutta la delusione dello 'Special One' che alza bandiera bianca nella lotta al titolo in Portogallo dopo il pari con il Casa Pia: le sue parole fanno il giro del mondo
3 min
TagsMourinhoBenfica

LISBONA (PORTOGALLO) - "In questo preciso momento ci sono certi giocatori che non voglio più vedere in campo. Semplicemente non voglio più che giochino nella mia squadra". È la spietata analisi in conferenza stampa di José Mourinho, visibilmente amareggiato dopo il deludente pareggio (1-1) del suo Benfica sul campo del Casa Pia, terzultimo nel campionato portoghese. Un risultato che, classifica alla mano, mette probabilmente la parola 'fine' alle speranze di titolo delle aquile biancorosse: la formazione capitolina è a -7 dal Porto di Farioli capolista e a -2 dai 'cugini' dello Sporting (con una gara in meno) quando mancano sei giornate alla fine della Primeira Liga

Mourinho infuriato con i suoi giocatori: "Non voglio più vederli in campo"

Lo 'Special One' non ci sta e rincara la dose, senza filtri: "Non mi è piaciuto il primo tempo, poi nell'intervallo abbiamo discusso dei cambi tattici da apportare e ho cercato di farli capire... Alcuni di loro sembrano scollegati dalla realtà, come se non vivessero per il calcio. Ho fatto un piccolo calcolo per loro: se non avessimo vinto questa partita, la difficile ma possibile lotta per il titolo sarebbe finita lì e non saremmo più stati padroni del nostro destino di arrivare secondi. Questo era ciò che c'era in gioco". Mourinho non fa nomi e cognomi ma il suo sfogo fa il giro del mondo diventando virale sui social: "In questa squadra ci sono ancora alcuni profili che, a prescindere dallo stipendio o dai titoli, sono affamati di vittoria, ma ce ne sono altri che sembrano prendere la vita alla leggera".

L'allenatore portoghese poi aggiunge: "Questo atteggiamento mi rattrista. Non sono cattive persone, né cattivi professionisti, ma mancano terribilmente di carattere. Oggi abbiamo perso il titolo e, forse, anche il secondo posto".

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