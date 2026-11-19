Neppure un fastidiosissimo rumore che proveniva dal suo microfono, in conferenza stampa, nel corso della presentazione della partita valida per il quarto turno di Coppa di Portogallo , contro il Paredes (Liga 3), è riuscito a fermare Francesco Farioli . L'allenatore italiano del Porto è stato costretto a interrompersi, ma quando il problema che stava causando l'ascolto disturbato delle sue dichiarazioni è stato risolto ha commentato con ironia: "Dopo le sette sostituzioni a Guimarães, abbiamo anche la sostituzione del microfono" . Sdrammatizzazione brillante. Risate spontanee in sala.

Perché il Porto ha potuto fare sette cambi a Guimarães

Va, infatti, ricordato che il Porto ha effettuato sette sostituzioni nella partita valida per l'undicesima giornata della Liga Portugal, n trasferta contro il Vitória Guimarães, vinta 2-1 (undicesimo successo di fila nel massimo campionato portoghese). I due cambi aggiuntivi sono stati resi possibili dall'attivazione, per ben due volte, del protocollo per le sostituzioni aggiuntive a causa di possibili commozioni cerebrali. Al 64' Bednarek ha subito un forte impatto al volto in seguito a un tiro di Jakupovic ed è stato avvicendato con un ex Udinese: Nehuén Pérez. Al 92' Borevkovic e Martim Fernandes, autore del gol decisivo all'86', si sono scontrati facendo testa contro testa. Altra sospetta commozione cerebrale, stavolta per il calciatore dei padroni di casa, e altro cambio aggiuntivo per entrambe le squadre. A fine gara il Porto ha così chiuso con sette cambi (l'episodio al quale ha fatto riferimento Farioli) e il Vitória Guimarães con sei.