Farioli e il divertente siparietto dopo le sette sostituzioni: "Anche il microfono..."
Neppure un fastidiosissimo rumore che proveniva dal suo microfono, in conferenza stampa, nel corso della presentazione della partita valida per il quarto turno di Coppa di Portogallo, contro il Paredes (Liga 3), è riuscito a fermare Francesco Farioli. L'allenatore italiano del Porto è stato costretto a interrompersi, ma quando il problema che stava causando l'ascolto disturbato delle sue dichiarazioni è stato risolto ha commentato con ironia: "Dopo le sette sostituzioni a Guimarães, abbiamo anche la sostituzione del microfono". Sdrammatizzazione brillante. Risate spontanee in sala.
Perché il Porto ha potuto fare sette cambi a Guimarães
Va, infatti, ricordato che il Porto ha effettuato sette sostituzioni nella partita valida per l'undicesima giornata della Liga Portugal, n trasferta contro il Vitória Guimarães, vinta 2-1 (undicesimo successo di fila nel massimo campionato portoghese). I due cambi aggiuntivi sono stati resi possibili dall'attivazione, per ben due volte, del protocollo per le sostituzioni aggiuntive a causa di possibili commozioni cerebrali. Al 64' Bednarek ha subito un forte impatto al volto in seguito a un tiro di Jakupovic ed è stato avvicendato con un ex Udinese: Nehuén Pérez. Al 92' Borevkovic e Martim Fernandes, autore del gol decisivo all'86', si sono scontrati facendo testa contro testa. Altra sospetta commozione cerebrale, stavolta per il calciatore dei padroni di casa, e altro cambio aggiuntivo per entrambe le squadre. A fine gara il Porto ha così chiuso con sette cambi (l'episodio al quale ha fatto riferimento Farioli) e il Vitória Guimarães con sei.
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