Clamoroso Diego Costa: otto giornate di squalifica!

ROMA - La partita contro il Barcellona è costata cara. Diego Costa saluta anticipatamente la stagione con l’Atletico: l’attaccante è stato squalificato per ben otto giornate dopo il rosso rimediato in occasione del ko al Camp Nou con la formazione di Valverde. Quattro giornate per aver insultato pesantemente il direttore di gara (Gil Manzano) dopo un fallo non concesso e altre quattro per aver trattenuto vigorosamente lo stesso arbitro nel momento della protesta. Simeone adesso si trova costretto a difendere con i denti il secondo posto senza il prezioso aiuto dell’ex Chelsea anche se l’Atletico ha già annunciato che farà ricorso.

Ecco il momento del rosso

