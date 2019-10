Morata non basta! L'Atletico pareggia nella tana dell'Alaves

VITORIA (SPAGNA) - Morata chiama, Lucas Perez risponde. Si chiude sull’1-1 il primo anticipo di Liga, tra Alaves e Atletico Madrid. A Mendizorroza vanno a segno i due giocatori più attesi. Terza gara consecutiva sempre a segno per l’ex attaccante bianconero. Addirittura 5 reti nelle ultime 5 gare per Lucas Perez, inseguito in passato dalla Lazio. Il punticino permette ai colchoneros di raggiungere in vetta, almeno per qualche ora, la neopromossa Granada. Stasera tocca al Barça, che in caso di successo interno sul Valladolid, si riprenderebbe il primo posto in classifica.

ROTAZIONI- Il calendario si fa sempre più fitto d’impegni e Simeone pensa bene di dar vita a un corposo turn-over. Già orfano del lungo degente Vrsaljko e degli altri infortunati Gimenez, Joao Felix e Savic, il Cholo decide di far partire dalla panchina Koke, Thomas e Morata. Il consueto 4-4-2, si ricompone, così, con Arias, Felipe, Mario Hermoso e Renan Lodi, a protezione di Oblak. Sulla mediana, l’ex Marcos Llorente e Hector Herrera sono affiancati da Lemar e dall’irrinunciabile Saul, che finora ha disputato tutte le gare di Liga dal primo all’ultimo minuto. Davanti, invece, tocca all’oggetto dei desideri del Milan, Angel Correa e a Diego Costa. Schema speculare per Asier Garitano, che punta forte sui due attaccanti Joselu e Lucas Perez.

ON FIRE - Ne viene fuori un primo tempo privo di grandi occasioni da rete, con i locali che, con il passare dei minuti, paiono far valere un certo predominio territoriale, anche se di lavoro, per Oblak, non ce n’è. Simeone non gradisce e, a inizio ripresa, si ripresenta con Thomas per l’opaco Marcos Llorente. Il cambio pare giovare ai colchoneros, che ci provano subito con Hector Herrera e Lodi, che però non inquadrano la porta. La situazione non si sblocca e, allo scoccare dell’ora di gioco, il Cholo si gioca la carta Alvaro Morata, che rileva Herrera. Dieci minuti e l’ex Juventus, dopo uno scambio con Correa, va a segno. Terzo gol in otto giorni per l’attaccante, reduce dalle reti all’Athletic Bilbao, in campionato, e al Bayer Leverkusen in Champions League. A rovinare la serata ai colchoneros, però, interviene Lucas Perez, che riacciuffa il pari con un pauroso sinistro che s’infila all’incrocio. È pareggio.

@andydepauli