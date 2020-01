"Terremoto Barcellona: Valverde in bilico. La lista dei sostituti"

BARCELLONA (SPAGNA) - Il ko contro l'Atletico Madrid a Gedda in Supercoppa di Spagna ha generato un nuovo terremoto in casa Barça. Il protagonista è sempre il tecnico Ernesto Valverde nuovamente sulla graticola. La squadra catalana, infatti, ha subito l'ennesima rimonta in una semifinale dopo quelle contro Roma e Liverpool nelle due passate edizioni della Champions League. La dirigenza del Barcellona stavolta è corsa subito ai ripari. Secondo quanto riportato da Rac1, infatti, Abidal e Grau avrebbero incontrato Xavi, ex centrocampista blaugrana e adesso grande favorito per una delle panchine più ambite al mondo. Poco dopo la sconfitta con l'Atletico Madrid, dunque, Xavi avrebbe ricevuto un'offerta dal club per questa stagione più altre due. Il presidente Bartomeu è sempre stato grande sostenitore di Valverde ma le critiche nei confronti del tecnico sono da sempre esistite all'interno del club. Un esonero a stagione in corso in casa Barcellona non si vede dal 2003 quando venne silurato Van Gaal. Adesso il presidente blaugrana, secondo quanto riportato da Sport, avrebbe perso la pazienza. Oltre a Xavi si valuta qualche altro nome con più esperienza che potrebbe garantire continuità anche per le prossime stagioni come Ten Hag e Koeman. Lo spogliatoio, però, si è schierato dalla sua parte come dimostrano le dichiarazioni di Messi: "Abbiamo fatto errori da bambini" e Suarez: "L'allenatore non è da biasimare".