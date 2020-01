Simeone: "Morata è come Inzaghi. Ma lui giocava nella Juve, senza Var..."

MADRID (Spagna) - "Ci sono giocatori con queste caratteristiche. Mi ricorda Pippo Inzaghi che giocava sempre al limite, sempre in situazioni più favorevoli che sfavorevoli. La relazione con Morata è simile. Sempre sul filo del fuorigioco. Inzaghi lo lasciavano andare perché non c'era il Var e lui giocava nella Juventus...". Col sorriso sulle labbra, il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Pablo Simeone, ex centrocampista di Inter e Lazio, lancia una frecciatina alla Juve parlando del suo attaccante, bianconero nel biennio 2014-2016, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match di Liga contro l'Eibar.