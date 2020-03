Diretta Real Madrid-Barcellona ore 21: probabili formazioni e dove vederla in tv

La Spagna si ferma. Alle 21 va in scena l’appuntamento più atteso dell’anno: il Bernabeu ospita il grande Clasico tra Real Madrid e Barcellona. La squadra di Zidane con una vittoria passerebbe al comando della classifica, quella di Setien - reduce dal pari di Champions contro il Napoli - si porterebbe a +5 allontanando i diretti rivali per il titolo di Liga. 700 milioni di spettatori nel mondo in quello che sarà il 41° scontro tra Messi e Sergio Ramos: 19 trionfi per l’argentino, 12 per lo spagnolo. Zizou nella vigilia ha cercato di stemperare la tensione: “Partita importante ma non fondamentale, dopo mancheranno ancora 12 giornate”. Per Setien si tratta del primo Clasico: “La sfida è decisiva più per loro che per noi”. Segui tutto in diretta su www.corrieredellosport.it.

Real Madrid-Barcellona in diretta dalle 21

Dove vedere in tv Real Madrid-Barcellona

Il Clásico sarà visibile dalle ore 21 in diretta su Dazn.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Barcellona

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Isco; Benzema, Bale. All. Zidane

BARCELLONA (4-3-1-2): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Junior Firpo; De Jong, Busquets, Arthur; Vidal; Messi, Griezmann. All. Setien