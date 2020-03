Liga, il Valencia pareggia con l'Alaves: Florenzi titolare, sfiora il gol

VITORIA-GASTEIZ (Spagna) - Il Valencia, avversario dell’Atalanta in Champions League, non va oltre l’1-1 sul campo dell’Alaves nell’anticipo della 27ª giornata della Liga spagnola. La formazione di Celades resta settima in classifica a 42 punti mentre i padroni di casa di Garitano salgono all’undicesimo posto, con 32 punti.

Alaves-Valencia, la cronaca

All’Estadio de Mendizorroza l’Alaves prova a partire forte, schiacciando gli ospiti che però alzano la testa nello spazio di pochi minuti. Già al 5’ il valenciano Kondogbia, ex dell’Inter, costringe il portiere Pacheco alla parata di pugno. L’Alaves non demorde, sostenuto dal pubblico, e riprende l’iniziativa senza concretizzare sotto porta fino al 20’, quando il Valencia si accende: Cheryshev, lanciato da Gameiro, è anticipato all’ultimo istante, in modo sospetto, da Pacheco, ma l’arbitro Jesus Gil Manzano, coadiuvato dal Var, non concede il rigore alla squadra di Celades. Al 34’ il Valencia passa in vantaggio con uno splendido calcio di punizione di Parejo, che infila l’incrocio sul palo di Pacheco. Per il numero 10 valenciano, specialista nei tiri da fermo, è l’undicesimo gol su punizione dal 2014 nella Liga: soltanto Leo Messi, con 24 reti, ha segnato di più su calcio di punizione nel campionato spagnolo.

Florenzi sfiora il gol

Nella ripresa Florenzi, al ritorno in campo dopo quasi un mese, manca l’occasione del raddoppio con un destro al volo da pochi metri, che si spegne sull’esterno della rete. L’ex capitano della Roma, ancora non al meglio atleticamente, viene sostituito poco più tardi, al 65’. Passano 8 minuti e l’Alaves pareggia: calcio di punizione dalla trequarti, sponda di Laguardia e conclusione vincente di Edgar Mendez. Al 90’ i padroni di casa hanno l’occasione di vincere: Cillessen però salva il Valencia con un’uscita provvidenziale, anticipando Lucas Perez e Joselu. Martedì, in Champions League, agli uomini di Celades servirà una prestazione decisamente più convincente per spaventare l’Atalanta nel ritorno degli ottavi di finale.

