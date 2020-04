Spagna, accettato il protocollo della Liga: ok ai test dal 4 maggio

In Spagna via libera ai test dal 4 maggio. Il Ministro della Salute, Salvador Illa, e il suo team hanno convalidato quasi tutto il protocollo sanitario che sarà pubblico nei prossimi giorni quando inizierà il periodo di de-escalation. Decisiva la riunione che ha unito la Liga, la RFEF, l'AFE, il Real Madrid, il Barcellona, ?l'Atletico, l'Athletic, l'ACB, il sindacato dei giocatori di basket, il Comitato olimpico spagnolo e diverse altre federazioni nazionali. Sul tavolo due grandi questioni: il ritorno agli allenamenti di calcio (con la conseguente approvazione del protocollo sanitario) e la Vuelta. È stato un lungo incontro con il quale si è deciso che le società di calcio avranno l'ok per i test medici.

