Xavi: “Messi il migliore di sempre. In campo fino a 39 anni”

“La mia filosofia è quella di attaccare sempre, concepisco il calcio come uno spettacolo”. Come del resto lo era lui in campo. A parlare è l’ex centrocampista del Barcellona Xavi, adesso allenatore dell’Al-Sadd, in una diretta Instagram con Samuel Eto’o. “A gennaio ci sono stati dei contatti con Abidal per la panchina blaugrana, avevo una proposta molto importante, ma non era il momento. Avevo bisogno di un po’ più di esperienza. Allenare il Barça è il mio sogno e un giorno mi piacerebbe realizzarlo”.

In Spagna: "Il Barcellona ha puntato Fabian Ruiz"

Xavi: “Messi è il migliore di sempre”

“Messi? Averlo in squadra sarebbe un vantaggio. Credo che a Leo restino ancora cinque o sei anni molto buoni. Ha molta cura del suo corpo e per me potrà continuare fino a 37, 38 o 39 anni. Di certo giocherà i Mondiali del Qatar. È il migliore giocatore di tutti i tempi”.

Xavi: “Neymar? Spero torni al Barcellona”

“Dal punto di vista calcistico non c’è dubbio che Neymar sia tra i migliori calciatori al mondo, può fare la differenza. Spero che possa tornare al Barça, ho condiviso il campo con lui e ha un carattere positivo. Aggiungerebbe parecchia qualità alla squadra, sarebbe un acquisto straordinario. Mané e Aubameyang ti uccidono negli spazi, ma il Barça ha bisogno di giocatori che sappiano muoversi nello stretto. Non è facile trovarne uno. Eto’o è stato perfetto così come lo è Luis Suarez”.