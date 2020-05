Atletico Madrid, Simeone: "Il segreto per il successo? Saper difendere"

ROMA - La difesa è la chiave per vincere. Diego Simeone ha fatto di questa filosofia di gioco la sua impronta peculiare e non la rinnega, anzi. "Tutti hanno buoni giocatori davanti - sottolinea il tecnico dell'Atletico Madrid ai microfoni di Fox Sports -. Tutti hanno un buon attacco perchè nelle migliori squadre del mondo ci sono sempre giocatori bravi ad attaccare. Il problema è saper difendere. In quanti sanno farlo? Ecco perchè le squadre che si difendono meglio sono quelle che alla fine vincono".

Ma saper difendere, precisa il Cholo, non significa fare catenaccio. "Nel mio primo Atletico giocavano Arda Turan, Diego, Falcao e Adrian. E con due esterni come Juanfran e Filipe Luis, che attaccavano più di quanto difendessero".