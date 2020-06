Federazione spagnola, Casillas si ritira dalla corsa alla presidenza

MADRID (SPAGNA) - Fa un passo indietro Iker Casillas. L'ex portiere di Real Madrid e Porto sembra aver rinunciato alla sua aspirazione di candidarsi alle prossime elezioni per la presidenza della Federazione spagnola di calcio (RFEF). Come riportato da Onda Cero, il campione del mondo avrebbe preso questa decisione a causa degli ultimi eventi provocati dalla pandemia di Coronavirus, che ha praticamente stravolto la vita e i progetti delle persone. Casillas ritiene infatti di non avere abbastanza tempo per formare una squadra affidabile per affrontare Luis Rubiales - attuale presidente della Federazione - che ha indetto le elezioni per il 17 agosto. La votazione potrebbe slittare di 30 giorni nel caso in cui il Consiglio superiore dello sport ritenesse agosto un mese non lavorativo.