Coronavirus, Simeone è positivo: guiderà l'Atletico a distanza

MADRID (Spagna) - Diego Simeone positivo al Coronavirus ed è asintomatico: lo ha comunicato l'Atletico Madrid. Il 50enne allenatore argentino, secondo quanto riporta Marca, si è sottoposto ieri mattina, così come tutto il team, a un test che, visto il risultato incerto, è stato ripetuto oggi e che ha dato esito positivo. L'ex centrocampista di Lazio ed Inter dovrà dunque restare in isolamento fiduciario per 14 giorni e guidare a distanza la squadra, che aveva dovuto sospendere bruscamente il suo ritiro per la per la positività di un membro dello staff.