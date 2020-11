Real Madrid, Sergio Ramos infortunato: salta l'Inter

MADRID (Spagna) - Guai per il Real Madrid, che perde per almeno una decina di giorni il suo capitano Sergio Ramos a causa di un infortunio. Il 34enne difensore spagnolo ha rimediato una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra nel corso della gara di Nations League vinta dalla sua nazionale per 6-0 sulla Germania martedì scorso. Ramos è uscito dal campo dopo 40 minuti sul 3-0: secondo quanto riferisce Marca salterà sicuramente le prossime partite del Real Madrid, contro Villarreal, Inter (in Champions League, il 25 novembre) e Alaves. Zidane spera di riaverlo a disposizione per l'incontro di Champions contro lo Shakhtar del 1° dicembre.