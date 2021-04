Liga: Vavro autogol, ma l'Huesca vince e sorpassa l'Elche

HUESCA (Spagna) - Colpaccio dell'Huesca che vince lo scontro diretto con l'Elche per 3-1 nel 30° turno della Liga portandosi fuori dalla zona retrocessione proprio a +1 dai diretti avversari. Dopo 5' il risultato è già cambiato due volte: i padroni di casa al 3' vanno avanti con il colpo di testa di Mir, cambio di fronte e sull'incursione di Mojica, ex Atalanta, arriva la sfortunata deviazione nella propria porta dello slovacco in prestito dalla Lazio Denis Vavro che rimette tutto subito in equilibrio. Al 30' gli azulgrana mettono nuovamente la freccia con il timbro di Sandro che recupera palla sulla trequarti e batte con un destro potente sul primo palo un indeciso Badia. Nella ripresa poche le emozioni fino al rigore realizzato da Mir all'87' (doppietta per lui) che fa partire la festa dell'Huesca.