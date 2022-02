Muriqi-gol, ma il Betis piega il Maiorca. Pari Siviglia, Real a +6

Betis-Maiorca 2-1, tabellino e statistiche

Il Siviglia dell'ex dirigente della Roma Monchi, secondo in classifica in Liga con 51 punti conquistati in 25 giornate (a -6 dal Real di Ancelotti capolista), non va oltre l'1-1 in Catalogna contro l'Espanyol tredicesimo in graduatoria a quota 29, con nove lunghezze di margine sulla zona retrocessione. Per la formazione andalusa il match del Cornellà-El Prat parte malissimo: grande spavento per l'ex Milan e Genoa Ocampos dopo pochi minuti, che stringe i denti e resta in campo fino al triplice fischio finale, al 26' alza invece bandiera bianca il neo-acquisto Martial, sostituito dal Papu Gomez. È proprio l'italo-argentino, ammirato in Serie A con le maglie di Catania e - soprattutto - Atalanta, a rendersi protagonista, dopo soli 10' dal suo ingresso, dell'assist per il vantaggio di Mir. Il pareggio dei padroni di casa, invece, arriva in apertura di ripresa, precisamente al 50', e porta la firma di Darder. Nel rettangolo verde di gioco è una battaglia: al 90' saranno sette gli ammoniti, più due gialli rimediati da Koundé tra il 69' e il 76' che hanno costretto Rakitic e compagni ad un ultimo quarto in inferiorità numerica. Poker del Bilbao nel derby basco con la Sociedad: Munian sbaglia un rigore nel primo tempo; nella ripresa Vivia, Sancet, Williams e proprio Munian in cerca di riscatto regalano tre punti a Marcelino che valgono il -1 in classifica proprio sui diretti avversari inchiodati al sesto posto.

