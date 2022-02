Il Siviglia vince il derby col Betis, il Villarreal avvisa la Juve: 5-1 all' Espanyol

SIVIGLIA (Spagna) - Il Siviglia entusiasma i tifosi del Sanchez Pizjuan battendo nel derby gli storici rivali del Betis e ritornando a sei punti di distanza dal Real Madrid primo in classifica. La squadra del ds Monchi, col Papu Gomez titolare dal primo minuto ma priva di Martial, Suso, Lamela e Ocampos infortunati e Koundé squalificato, ringrazia Rakitic e Munir e vince 2-1 salendo a quota 54 punti in classifica. Al 24' il centrocampista croato di Lopetegui realizza il calcio di rigore fischiato dall'arbitro per il fallo di Claudio Bravo su En-Nesyri e porta in vantaggio i padroni di casa. Al 41' arriva anche il raddoppio firmato, con Munir che sfrutta un lancio lungo del portiere Bono e, dopo aver addomesticato la palla, lascia partire un gran tiro da fuori area che non dà scampo al portiere del Betis. Al 93' Canales accorcia le distanze per i biancoverdi con un preciso calcio di punizione di sinistro, ma è troppo tardi. Una sconfitta che non scalfisce per il momento il terzo posto in classifica della squadra di Pellegrini, che però vede avvicinarsi l'Atletico Madrid ad un solo punto di distanza.

Villarreal, goleada con l'Espanyol: il poker di Pino mette in allerta la Juve

Il Villarreal vince 5-1 in casa contro l'Espanyol di Vicente Moreno Peris e conquista il suo quinto risultato utile consecutivo in campionato dopo i successi su Maiorca, Betis e Granada ed il pareggio contro il Real Madrid. Gli uomini di Unai Emery archiviano facilmente la pratica già durante il primo tempo, restituendo sempre la sensazione di essere in totale controllo del match. L'uomo copertina è senza alcun dubbio Yéremi Pino: poker in 53 minuti - al 14', al 20', al 45' e al 53' - dopo aver segnato 5 gol in 48 partite di Liga. Al 65' segna Keidi Bare per gli ospiti, ma è solo la classica rete della bandiera, perchè all'86' i padroni di casa arrotondando ulteriormente il risultato con il gol di Boulaye Dia. Il Villarreal risponde così - con una successo schiacciante - alla Juve in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Quinto posto confermato per gli uomini di Unai Emery con 42 punti, a pari merito con il Barcellona di Xavi (che ha comunque due partite in meno). L'Espanyol rimane invece al 14esimo posto a quota 29. Resta attaccata al treno per l'Europa anche la Real Sociedad che supera 1-0 l'Osasuna grazie ad un gol di Elustondo ad inizio ripresa. Baschi al 7° posto a -1 proprio dal Villarreal.

