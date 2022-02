Barcellona, di poker in poker: 4-0 all’Athletic Bilbao

BARCELLONA (SPAGNA) - Terzo successo nel giro di una settimana per il ritrovato Barcellona, che dopo aver rifilato quattro reti per uno a Valencia e Napoli, si ripete anche nelle gara interna con l’Athletic Bilbao. Sblocca il risultato Aubameyang, al termine del primo tempo, poi, nella ripresa, entra in scena Dembelé, che spegne gli ultimi fischi del Camp Nou per il mancato rinnovo con una rete all’incrocio e due assist per Luuk de Jong e Depay. Vittoria che permette ai blaugrana, che hanno disputato una partita in meno rispetto ai diretti rivali, di riacciuffare l’Atletico al quarto posto, a un solo punticino dal Betis. Ancora 15, invece, le lunghezze di distanza dalla capolista Real Madrid.

Chi si rivede Solo un paio di ritocchi nell’undici di Xavi rispetto alla più che convincente prestazione del Diego Armando Maradona. Fuori lo squalificato Jordi Alba e Frankie de Jong, che parte tra i rincalzi, si rivede finalmente Dani Alves, che tra l’espulsione nel derby di Liga con l’Espanyol e la mancata iscrizione nella lista Uefa, non giocava una gara ufficiale da un paio di settimane. Il brasiliano si piazza sulla sua corsia destra, con Dest che si sposta sull’altro lato. In campo dal primo minuto anche il baby Gavi. Confermatissimo il tridente uscito dal mercato invernale e formato da Adama Traoré, Aubameyang e Ferran Torres. Marcelino, con la mente al ritorno delle semifinali di Coppa del Re di Valencia che si celebrerà mercoledì, risparmia in partenza diversi titolari, tra i quali Iñigo Martinez, Muniain e Iñaki Williams. I due terminali dell’irrinunciabile 4-4-2, stavolta, sono Villalibre e Raul Garcia.