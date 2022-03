Liga, la Real Sociedad batte il Maiorca di Muriqi per 2-0

PALMA DI MAIORCA - Tutto facile per la Real Sociedad che nel recupero della 21esima giornata di Liga supera il Maiorca per 2-0. Partita mai in discussione allo stadio Son Moix, con la squadra di Barrenetxea passa in vantaggio al 35' con la rete di David Silva su assist di Mikel Merino che poi si scatena nel secondo tempo trovando il gol del raddoppio al 62' e sfiorando la doppietta con un tiro contro la traversa al 67'. Il Maiorca, con Muriqi in attacco, non riesce mai ad essere pericoloso. Con questa vittoria la Real Sociedad sale al sesto posto con 44 punti, a solo -1 da Atletico Madrid e Barcellona e -2 dal Betis terzo.