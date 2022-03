Il Barcellona non si ferma più: remuntada con l'Elche

ELCHE (SPAGNA) - Preziosa vittoria in rimonta per il Barça, che al Martinez Valero supera per 2-1 l’Elche e strappa, così, almeno per qualche ora, il terzo posto in classifica al Betis, impegnato stanotte nello scontro diretto con l’Atletico Madrid. Padroni di casa in vantaggio, al termine del primo tempo, con Fidel. Nella ripresa, la reazione dei catalani che ribaltano il risultato col subentrato Ferran Torres e con l’altro rincalzo extralusso Memphis Depay, che insacca dal dischetto.

Elche-Barcellona 1-2: tabellino e statistiche Chi sbaglia paga Due novità in avanti per il Barça, rispetto al 4-0 rifilato all’Athletic Bilbao la scorsa settimana. A spalleggiare Aubameyang, stavolta, ci sono Dembelé e Gavi, che l’ultima gara l’aveva giocata nel ruolo più congeniale d’interno di centrocampo. Partono, così, tra i rincalzi Adama Traoré e Ferran Torres. Curiosamente, il giocatore a rivelarsi più pericoloso nel corso della prima frazione, però, è Frenkie de Jong, che per ben due volte riesce a infilarsi nella doppia muraglia innalzata da Francisco Rodriguez. Nel primo caso, l’olandese ribatte a colpo sicuro dopo una respinta di Edgar Badia su un tentativo di pallonetto di Dembelé, ma spunta nei pressi della linea Diego Gonzalez a negargli il gol. Nel secondo, invece, è lo stesso portiere locale a dirgli no in un duello all’arma bianca. A sorpresa, però, è l’Elche a trovare il gol del vantaggio, proprio al termine del primo tempo, con un perfetto diagonale di Fidel, innescato da un tocco suicida di Pedri.