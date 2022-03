Pastore squalificato per quattro partite dopo insulti all'arbitro

Javier Pastore, centrocampista argentino in forza all'Elche, è stato squalificato per quattro partite dopo gli insulti rivolti al direttore di gara Hernandez Hernandez nell'infuocato finale di partita contro il Barcellona, gara vinta da quest'ultimi 2-1 grazie a un rigore di Depay proprio nei minuti conclusivi. La squadra di casa ha poi recriminato per un penalty non concesso in un'azione simile a quella che ha portato al rigore decisivo segnato dall'attaccante olandese.