Getafe, gol annullato a Borja Mayoral. Il Villarreal avvisa la Juve

MADRID (SPAGNA) - Dopo la sconfitta sul campo dell'Osasuna nello scorso turno di Liga, il Villarreal ha ritrovato subito la vittoria in campionato battendo 1-0 in casa il Celta Vigo. La formazione guidata da Emery, avversaria della Juve mercoledì 16 marzo nel ritorno degli ottavi di Champions League, è tornata al successo grazie alla rete di Parejo al 64' minuto di gioco. Con questa vittoria, il Villarreal sale in sesta posizione a quota 45 punti. Finisce 0-0, invece, tra Getafe e Valencia: al 71' minuto di gioco gol annullato a Borja Mayoral, entrato tre minuti prima, grazie all'intervento del Var per un fallo di mano sul rinvio del portiere. L'ex Roma è stato anche ammonito dall'arbitro per proteste. Il Valencia resta nono con 37 punti mentre il Getafe, che non trova la vittoria da diverse partite, è 15esimo a quota 28.