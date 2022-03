Liga, si ferma il Siviglia: solo un pari contro il Rayo Vallecano

MADRID - Nella 28esima giornata di Liga si ferma a sorpresa il Siviglia, che rallenta così la sua rincorsa al Real Madrid in testa. La squadra di Lopetegui pareggia 1-1 contro il Rayo Vallecano che sblocca la gara al 46' grazie alla rete di Bebé. Il Siviglia, con un gol annullato dal Var al 12' a Mir per fuorigioco, reagisce al 63' trovando la rete di Delaney su assist di Corona. Con questo risultato Lopetegui sale a 56 punti, a -7 dal Real Madrid in testa che ha una partita in meno. Vince invece il Betis che piega per 1-0 l'Athletic Bilbao (Borja Iglesias 20') nonostante l'espulsione nel finale di Fekir dopo un brutto calcio di reazione ad un avversario. La squadra di Manuel Pellegrini sale così al quarto posto con 49 punti, a +1 sul Barcellona che però ha due partite in meno. Infine vince di misura anche la Real Sociedad che batte 1-0 l'Alaves con un gol al 70' di Zubimendi. La squadra di Barrenetxea sale così al sesto posto a 46 punti rimanendo vicina alla zona Europa.