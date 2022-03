Il Real Madrid ipoteca la Liga, ma si ferma Benzema!

Doppietta e infortunio

Gli equilibri si rompono a inizio ripresa, quando Baba si fa soffiare sulla sua trequarti la palla da Valverde. Entra in scena Benzema, che libera subito Vinicius e l’1-0 è servito. E sono 14 i gol in Liga per il brasiliano. Poco dopo, il signor Sanchez Martinez grazia nuovamente Casemiro, che sfiora nuovamente il giallo per una mano malandrina. Il saggio Ancelotti, ammonito poco prima per proteste, richiama prontamente in panchina il suo mediano, insieme a Valverde e si gioca le carte Modric e Camavinga. Poco dopo, fuori anche Rodrygo, colpito durissimo da Raillo, e dentro il grande ex Asensio. Col nuovo assetto, i blancos trovano il raddoppio grazie a un rigore ottenuto da Vinicius e trasformato da Benzema. Il centravanti lionese, poi, conferma lo strepitoso stato di forma completando la sua doppietta con un imperioso stacco aereo. E salgono a 22 i gol in Liga per il francese. Peccato, però, che proprio nella giocata del 3-0 Benzema si procuri un infortunio che lo costringe a lasciare il campo. Ora bisognerà capire se recupererà in tempo per la sfida con il Barça. Scudetto, comunque, blindato, con i 10 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice Siviglia.

CLASSIFICA LIGA