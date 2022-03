Piqué e il gesto misterioso nella foto del Barcellona: torna Neymar?

BARCELLONA - Ci sono tradizioni che non cambiano mai, come quella in casa Barcellona del gesto misterioso da mostrare durante la foto di squadra. Ronaldinho, Neymar e Piqué hanno unito epoche diverse con un simbolo fatto con le mani che sa di consuetudine blaugrana, ma che non ha ancora una spiegazione. Tutti e tre, in annate differenti, si sono seduti davanti alla fotocamera e con naturale disinvolutura hanno unito indici e pollici delle mani, formando una figura apparentemente senza senso.