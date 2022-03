Real Madrid, un milione donato agli sfollati ucraini

MADRID (Spagna) - Un milione di euro per aiutare la popolazione ucraina. Questo quanto stanziato dal Real Madrid nell'ambito della campagna "Tutti con l'Ucraina" , lanciata il 5 marzo dalla Fondazione del club, con l'obiettivo di "aiutare ad alleviare i bisogni della popolazione sfollata" del Paese, "dove la Fondazione collabora con le principali ONG internazionali da decenni in progetti di assistenza globale per bambini bisognosi, in questo caso la Croce Rossa e ACNUR, gli enti con progetti di emergenza sul campo".

Real Madrid, un milione per l'Ucraina

In questo modo il club di Florentino Perez ha voluto dare una mano a chi in questo momento ne ha bisogno e ha fatto anche sapere che la campagna rimarrà aperta "finché sarà necessario per facilitare un canale di donazione diretta che contribuisca ad alleviare i bisogni della popolazione sfollata sia in Ucraina che nei paesi confinanti o nell'accoglienza dei rifugiati in Spagna".