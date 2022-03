Liga, al Valencia basta Guedes per espugnare Elche

Elche-Valencia 0-1, tabellino e statistiche

Suarez batte l'Alaves: colpo Granada!

Incredibile e fondamentale vittoria (2ª consecutiva) del Granada che espugna il campo dell'Alaves per 3-2 con una rimonta thriller. Succede tutto nel secondo tempo, al vantaggio ospite di Escudero (50') rispondono in 4 minuti di fuoco padroni di casa con Escalante (53') e Vallejo (57') per il 2-1. La partita sembra indirizzata me negli ultimi 15 minuti il Granada la ribalta: pareggio di Puertas (75') e poi all'87' Luis Suarez (entrato al 62') appoggia in rete il gol del 3-2 (assist Machis) per un successo che consente ai Nazaries di salire al 16° posto a 28 punti. L'Alaves resta al penultimo posto (19°) a quota 22 punti.

