Liga: solo un pari tra Siviglia e Real Sociedad, si ferma il Villarreal

SIVIGLIA - Finisce senza reti lo scontro tra Siviglia e Real Sociedad nella 29esima giornata di Liga. Partita molto lenta nei primi minuti che poi si scalda nel finale, con Januzaj e soprattutto David Silva (traversa) che sfiorano il gol per gli ospiti. Con questo risultato il Siviglia sale a 57 punti, restando a -9 dal Real Madrid in testa, mentre la Real Sociedad rimane al sesto posto con 48 punti. Si ferma invece a sorpresa il Villarreal, che dopo il passaggio ai quarti di Champions League viene sconfitto in campionato per 1-0 dal modesto Cadiz. Decide la sfida un gol nel finale di Sobrino che regala al Cadiz tre punti importantissimi per uscire dalla zona retrocessione. La squadra di Emery resta invece fermo al settimo posto con 45 punti. Successo importante in chiave salvezza per l'Espanyol che grazie ad una rete di Raúl de Tomás piega il Maiorca e si porta a +10 sulla zona retrocessione. Termina invece senza reti la sfida tra Celta Vigo e Real Betis.