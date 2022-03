“Aubameyang: è meglio di Ibrahimovic ed Eto'o”

Appena arrivato, ha cominciato a segnare a raffica: da gennaio, in 11 partite, Pierre-Emerick Aubameyang ha siglato 9 reti, una media di 0,82 gol a partita. Come se il Barcellona partisse sempre quasi con un gol di vantaggio. Marca ha deciso di fare un'analisi sulla media reti di altri forti attaccanti passati dalla Catalogna nel 21esimo secolo e delle loro partenze con la maglia blaugrana.

Aubameyang: nessuno come lui nel 21esimo secolo a Barcellona

Scopriamo così che l'attaccante gabonese è il migliore di tutti. Samuel Eto'o, ex Inter, ha segnato 130 reti in 199 partite (0,65), nelle prime 11 si è fermato a 8 (0,72). Indietro anche David Villa: 48 gol in 119 partite (0,4), 5 nelle prime 11 (0,45). Luis Suarez ne ha fatti 195 in 283 partite (0,69), ma solo 3 nelle prime 11 (0,27). Infine, c'è Zlatan Ibrahimovic, oggi al Milan, che con il Barcellona aveva segnato 8 gol nelle prime 11 gare (0,72) e ha chiuso con 16 in 29 partite (0,55 di media).