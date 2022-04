Borja Mayoral e Villar spingono il Getafe, perde il Villarreal

ROMA - Successo a tinte giallorosse quello ottenuto dal Getafe nella sfida salvezza contro il Maiorca valida per la 30ª giornata della Liga . Dopo il rigore sbagliato da Unal (parata del portiere ospite Sergo Rico al 65') sono stati infatti due ex Roma , entrati nella ripresa, a confezionare all'82' il gol della vittoria: è stato il centrocampista Villar infatti a servire al centravanti Borja Mayoral l'assist per la rete valsa la vittoria (1-0) nel 'derby' con Muriqi , titolare in attacco tra gli ospiti (è in prestito dalla Lazio ) ma rimasto a secco.

Getafe-Maiorca 1-0: statistiche e tabellino

Villarreal con la testa al Bayern

In uno degli altri anticipi successo a sorpresa del Levante. La squadra del tecnico italiano Lisci, ultima in classifica, ha infatti battuto in casa il più quotato Villarreal di Emery che forse è sceso in campo con la testa già rivolta all'andata dei quarti di Champions League contro il Bayern Monaco (che intanto rischia un ko a tavolino in Bundesliga) in programma tra quattro giorni all'Estadio de la Cerámica. Dopo un ottimo primo tempo, i padroni di casa hanno colpito nel cuore della ripresa con Morales (69') che ha poi messo a segno il colpo del ko nel recupero (91') festeggiando la doppietta. Tre punti d'oro per il Levante che aggancia così momentaneamente l'Alaves mentre il Villarreal (secondo ko di fila in campionato, il terzo nelle ultime quattro gare) rischia di perdere ulteriore terreno dalla zona Europa.

Levante-Villarreal 2-0: statistiche e tabellino