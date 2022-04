Liga, Real Sociedad all'ultimo respiro: 1-0 all'Espanyol

SAN SEBASTIAN (Spagna) - Vittoria sofferta per la Real Sociedad, che nel posticipo della 30ª giornata di Liga piega 1-0 l'Espanyol grazie a un contestatissimo rigore trasformato in pieno recupero da Isak. Successo tuttavia meritato dalla compagine basca, che aveva sprecato diverse occasioni nel corso del match e si era vista annullare il gol di Sorloth in avvio di ripresa. Cocente la delusione in casa catalana e anche comprensibile, considerando la buona prestazione comunque offerta alla Reale Arena. Con questi tre punti la Real Sociedad stacca il Villarreal e mette nel mirino il quinto posto del Betis. Ko tutto sommato indolore per l'Espanyol, che resta a +10 dalla zona caldissima della classifica.