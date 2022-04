Ancelotti: "Resto al Real Madrid? A fine stagione il club valuterà il mio lavoro"

MADRID (Spagna) - "A fine stagione il club valuterà il mio lavoro e prenderà una decisione. Mi godo ogni giorno questo ambiente e questo lavoro". Risponde così Carlo Ancelotti alla domanda sul suo futuro fatta dai giornalisti spagnoli nella consueta conferenza stampa della vigilia: sabato il Real Madrid affronterà al Bernabéu il Getafe alle 21. Il tecnico italiano è guarito dal coronavirus che gli ha impedito di essere presente all'ultima partita di campionato contro il Celta Vigo. "Col Getafe è una partita molto, molto importante. Dobbiamo giocarla bene e vincerla per avere altri tre punti. Questa squadra ha dato finora quello quello che poteva dare. Non so se poteva fare molto meglio ma siamo messi bene, abbiamo fatto la torta e ora manca mettere la ciliegina". La stampa spagnola ha parlato di un certo calo fisico delle Merengues, ma Ancelotti non ci sta: "Parlo di quello che vedo e non vedo niente di preoccupante a livello fisico. Quello che si dice in giro viene detto da persone che non sanno niente della squadra. La mia fortuna è che sono una persona molto equilibrata. Ho avuto fortuna nella vita, anche il Covid è arrivato nel momento giusto, così mi sono isolato e non ho dovuto ascoltare nessuno".