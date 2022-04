Alaves ko, l'Osasuna ringrazia l'ex Crotone Budimir e vince 1-0

PAMPLONA (Spagna) - L'Osasuna ringrazia il gol al 92' dell'ex Crotone e Sampdoria Budimir e batte 1-0 in casa l'Alaves dell'ex Lazio Escalante: dopo il rigore sbagliato da Ruben Garcia al 27' i baschi la spuntano nel recupero grazie al croato, che sfrutta un preciso assist di Sanchez e batte Pacheco da pochi passi. Un successo che consente alla squadra di Arrasate di raggiungere momentaneamente il Valencia al nono posto a quota 41 punti. Resta invece ultimo in classifica a 22 punti l'Alaves, che incappa a Pamplona nella quarta sconfitta consecutiva in campionato.