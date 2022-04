Clamoroso: gli fischiano tre rigori contro, ma il Barça vince ugualmente!

VALENCIA (SPAGNA) - Prezioso successo per il Barça, che si vede fischiare tre rigori a sfavore al Ciutat di Valencia, ma riesce, comunque, a battere per 3-2 il Levante e a mantenere vive, così, le tenui speranze di una complicatissima remontada sul Real, che vanta 12 punti in più dei blaugrana, che però hanno disputato una partita in meno. Succede tutto nella ripresa più folle degli ultimi tempi, in cui i valenciani realizzano il primo e il terzo dei tre rigori concessi dal signor Munuera Montero, con Morales e Melero, mentre Roger fallisce l’esecuzione del secondo. Aubameyang, Pedri e, proprio all’ultimo, Luuk de Jong trovano le tre reti che regalano la vittoria ai ragazzi di Xavi.

Tanto Levante, poco Barça Non ci saranno gli essenziali Piqué, infortunato, e Pedri, che parte tra i rincalzi per rifiatare in vista del ritorno dei quarti di Europa League con l’Eintracht Francoforte, ma ci aspetterebbe decisamente di più dal Barça, che al fischio d’inizio vanta ben 35 punti in più rispetto al pericolante Levante. E, invece, sono i valenciani a sfiorare più volte la rete in un primo tempo in cui i catalani faticano terribilmente a generare gioco e che, di fatto, l’unica occasione da gol la confezionano, a metà frazione, con un lancio chilometrico di Ter Stegen per Ferran Torres, che ci prova con un diagonale. Sul fronte opposto, invece, c’è un Morales in versione Mbappé, che per ampi tratti risulta letteralmente incontenibile. Da urlo, in particolare, una giocata del Comandante, che si beve l’intera difesa blaugrana prima di vedersi respingere miracolosamente la conclusione ravvicinata da Ter Stegen, che frena la traiettoria del tiro, prima dell’intevento risolutivo di Eric Garcia, che respinge proprio sulla linea. Il secondo miracolo difensivo dei catalani, invece, è opera di Araujo, che sradica una ghiotta palla gol dai piedi di Roger a due passi dalla porta.