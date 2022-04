Atletico Madrid, stagione finita per Joao Felix: "Tiferò dall'esterno"

L'annuncio di Joao Felix su Instagram

I Colhoneros non si sono sbilanciati sui tempi di recupero, ma ad annunciare il lungo stop è stato lo stesso ex Benfica che, su Instagram, ha scritto: "È con grande tristezza che mi vedo incapace di aiutare la mia squadra in quello che resta da giocare in questa stagione. Adesso posso solo sostenere l'Atletico dall'esterno e lavorare duro sul mio recupero per tornare più forte". La stagione di Joao Felix con l'Atletico Madrid si chiude dunque con 10 gol e sei assist in 35 presenze tra campionato e coppe.