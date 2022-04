Barcellona, ironia social su Xavi dopo la deludente stagione

BARCELLONA (Spagna) - La stagione sotto le righe del Barcellona lascia il tecnico Xavi con zero trofei in bacheca nel suo primo anno sulla panchina dei blaugrana: ko col Real Madrid in semifinale di Supercoppa, fuori dalla Coppa del Re agli ottavi contro l'Athletic Bilbao, eliminato ai quarti di Europa League dall'Eintracht e ormai fuori dal discorso scudetto in Liga. Il ko contro il Rayo Vallecano, il terzo consecutivo al Camp Nou, ha scatenato l'ilarità social dei tifosi, probabilmente del Real Madrid o dell'Espanyol, che hanno decisio di "regalare" al tecnico catalano dei trofei ironici, che descrivono in breve le tante lodi ricevute dall'allenatore che non sono però state materialmente trasformate in vittorie. Si va dalla Coppa "Possesso Palla", alla "Coppa Morale", passando dalla "Coppa 0-4" (chiaro riferimento al successo nel Clasico contro il Real, sempre più probabile vincitore della Liga) fino alla "Coppa del prato", evidentemente per sottolineare il suo tanto lodato Tiki Taka basato sul gioco palla a terra.